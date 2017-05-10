Лавров прибыл на встречу с Трампом в Белый дом

Кадры прибытия Лаврова к Белому дому показал в эфире телеканал CNN

Перед этим глава российского МИД провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения.

Ранее в Кремле заявили, что Лавров в ходе визита в США поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также темы, которые обсуждали по телефону Владимир Путин и Дональд Трамп.

Поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял Путин.