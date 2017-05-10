Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР

Одна из американских журналисток спросила его, связаны ли переговоры с отставкой директора ФБР Коми. "Вы шутите?" - ответил на это российский министр.

Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна . Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Лавров прибыл в США с трехдневным визитом. 10 мая у него также запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. После этого российский министр направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.