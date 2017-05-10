Российских военных наградили за срыв атаки террористов в Сирии

Подполковник и несколько офицеров Вооруженных сил России получили награды за помощь в борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По данным агентства, командира группы Сил специальных операций, подполковника по имени Данила и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение. Подполковнику присвоили звание героя России, офицеров ждут боевые награды. Фамилии военных не уточняются.

В составе группы из 16 человек эти офицеры прикрывали участок фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков. Как уточняет «Интерфакс» , военные предотвратили попытки 300 террористов « Джабхат ан-Нусры » (запрещена в России) перейти в наступление.

По словам военных, боевики пытались атаковать их, используя бульдозер и боевую машину пехоты с террористом-смертником.