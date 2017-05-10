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Российских военных наградили за срыв атаки террористов в Сирии
Подполковник и несколько офицеров Вооруженных сил России получили награды за помощь в борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
По данным агентства, командира группы Сил специальных операций, подполковника по имени Данила и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение. Подполковнику присвоили звание героя России, офицеров ждут боевые награды. Фамилии военных не уточняются.
В составе группы из 16 человек эти офицеры прикрывали участок фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков. Как уточняет «Интерфакс», военные предотвратили попытки 300 террористов «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) перейти в наступление.
По словам военных, боевики пытались атаковать их, используя бульдозер и боевую машину пехоты с террористом-смертником.
Силы специальных операций РФ занимаются ликвидацией лидеров сирийских террористов и корректируют удары авиации. Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявлял, что они совместно с ВКС внесли решающий вклад в освобождение Пальмиры от боевиков в марте 2017 года.
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