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Депутат Госдумы погиб на отдыхе в Израиле
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб во время отдыха в Израиле, сообщает Znak.com со ссылкой на его коллег по фракции.
Причины и обстоятельства гибели парламентария на данный момент остаются неизвестными: коллеги Тарасюка сообщают лишь о том, что она произошла еще в минувшую субботу, 6 мая.
Отметим, что в Думе Тарасюк присутствовал уже в четырех созывах, начиная с четвертого. В нынешнем он занимал пост заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Профессиональная деятельность Тарасюка, помимо его работы в Госдуме, была связана с нефтяной отраслью: он занимал руководящие посты в структурах ЛУКОЙЛа и возглавлял Афипский нефетеперерабтывающий завод.
При этом политик ранее входил в топ-сто журнала Forbes.
Напомним, что недавно в Санкт-Петербурге погиб сенатор от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов: он поскользнулся в бане.
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