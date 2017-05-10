В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на малодетность

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетенёва прокомментировала предложение ввести налог на малодетность.

«Этот налог был введён в советское время. Но в советское время все женились официально, сожителей было мало… Сейчас, я думаю, не очень правильно будет ввести такой налог. Я уже это все видела, такой вопрос уже Московская дума рассматривала. Но пока нам ничего не вносили», — цитирует РИА Новости депутата.

По её словам, данное предложение при наличии весомых аргументов может быть рассмотрено.