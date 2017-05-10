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Путин взялся за счетчики
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон о сертификации счетчиков. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Поправки должны быть внесены до 1 сентября 2017 года. Ответственным за исполнение поручения назначен российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Поручение, о котором идет речь, Путин отдал по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, проходившей 18 апреля. Один из участников встречи - производитель квартирных счетчиков - пожаловался президенту на «серую продукцию» на отечественном рынке. Путин тогда заявил, что нелегального импорта в стране стало много после того, «как мы подписали соответствующие документы в рамках Евразийского союза».
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что контролировать импорт счетчиков позволит введение системы сертификации этих приборов. Министр пообещал подготовить необходимые изменения в законодательство в течение трех месяцев.
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