Главные события у вас в почте
«Ведомости»: МТС опробует оборудование для исполнения «закона Яровой»
Производитель систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс» готовит пилотный проект по тестированию оборудования, необходимого для исполнения так называемого «закона Яровой», с одним из операторов мобильной связи. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Сергей Овчинников. Он отказался называть оператора, но источник издания сообщил , что партнером «Норси-транса» по этому проекту станет МТС. Проект находится на ранней стадии и, с большой вероятностью, оборудование еще не включено, рассказал он.
Как сообщал «Ъ», в Минэкономики считают, что предложения Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» могут не только нарушить права граждан на тайну переписки и личной жизни, но и привести к незапланированным расходам государственного бюджета. При этом, к организаторам распространения информации в сети предъявляются «невыполнимые требования», которые могут привести к уходу с рынка «любой компании». Участники рынка опасаются, что их расходы на оборудование и софт могут вырасти вдвое.
Оставить комментарий