Минобороны опровергло слухи о казни ИГ российского военного в Сирии

Минобороны России опровергло сообщения отдельных СМИ о якобы захвате и казни российского военнослужащего, выполнявшего задачи на территории Сирии.

"Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок".