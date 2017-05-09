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Минобороны опровергло слухи о казни ИГ российского военного в Сирии
Минобороны России опровергло сообщения отдельных СМИ о якобы захвате и казни российского военнослужащего, выполнявшего задачи на территории Сирии.
"Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что "вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок".
* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.
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