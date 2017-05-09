Путин идет в колонне «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин принимает участие в международной акции Бессмертный полк в Москве. Он идет в одном ряду с другими участниками акции по Красной площади. В столице шествие стартовало в районе метро "Динамо". Участники прошли около 6 км по улицам Москвы и дойдут до Красной площади. В столице число участников Бессмертного полка составит более миллиона человек.

Акция Бессмертный полк проходит по всему миру. Во время шествия участники несут портреты родственников, участников Великой Отечественной и Второй мировой войн.