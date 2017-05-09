Глава Севастополя пообещал превратить город в точку роста России

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников назвал торжества, проходящие по случаю 9 Мая, «Парадом Победы над запретами и санкциями». Его словам приводит сайт правительства города.

По словам Овсянникова, с учетом истории города, дата становится еще более торжественной и значимой. Севастополь освободили от оккупантов 9 мая 1944 года, ровно за год до Победы.

Овсянников назвал Севастополь точкой силы России и подчеркнул, что намерен превратить ее еще и в точку роста.

В военном параде в Севастополе приняли участие 1,3 тысячи военнослужащих и более 40 единиц боевой техники. В гражданской колонне прошлись более двух тысяч человек —жители осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда, дети войны, представителей ветеранских и общественных организаций.