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Самолеты ВВС США и Швеции провели разведку у российских границ
Фото: 360tv.ru
В День Победы самолеты Военно-воздушных сил США и Швеции провели разведывательную операцию возле Калининграда.
По информации агентства «Интерфакс», самолет RC-135W ВВС США вылетел с британской базы Милденхолл и подлетел к Калининградской области со стороны Польши, проводя радиотехническую разведку в течение трех часов с высоты более девяти тысяч метров, находясь в 70 километрах от российских берегов.
Gulfstream 4 ВВС Швеции подлетел к российской границе со стороны Балтийского моря. Он находился на высоте около 13 километров над международными водами Балтики.
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