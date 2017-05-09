Самолеты ВВС США и Швеции провели разведку у российских границ

В День Победы самолеты Военно-воздушных сил США и Швеции провели разведывательную операцию возле Калининграда.

По информации агентства «Интерфакс», самолет RC-135W ВВС США вылетел с британской базы Милденхолл и подлетел к Калининградской области со стороны Польши, проводя радиотехническую разведку в течение трех часов с высоты более девяти тысяч метров, находясь в 70 километрах от российских берегов.

Gulfstream 4 ВВС Швеции подлетел к российской границе со стороны Балтийского моря. Он находился на высоте около 13 километров над международными водами Балтики.