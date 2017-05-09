Песков прокомментировал отмену воздушного парада в Москве

Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили исключительно из-за плохой погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи», — заявил он, добавив, что облака были на высоте 150 метров над уровнем земли, «а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна».