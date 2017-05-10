Белый дом: доказательств сговора команды Трампа с РФ нет и быть не может

США не располагают данными, свидетельствующими о сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

Вместе с тем она заверила, что Трамп не намерен препятствовать расследованию утверждений о вмешательстве России в ход американских президентских выборов, которое ведут министерство юстиции и комитеты обеих палат Конгресса.

"На самом деле мы поощряем завершение ими данного расследования, чтобы покончить с этим и убедиться в том, о чем мы говорим уже почти год: нет никаких доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией", - сказала Хакаби-Сандерс.