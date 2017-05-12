Трамп: нет никакого сговора между мной и русскими

Президент США Дональд Трамп вновь опроверг наличие какого-либо сговора между ним, его избирательным штабом и российскими властями. Об этом он заявил в интервью NBC News.

"Нет никакого сговора между мной, моим избирательным штабом и русскими. Кроме того, русские никак не повлияли на результаты голосования. И все, по-видимому, думают так", - сказал американский лидер.

Журналист телеканала напомнил Трампу, что в США до сих пор ведется расследование о возможной связи его штаба с Россией. На это Трамп отметил, что вокруг "так много расследований", что он не в курсе, проводит его ФБР , сенат или конгресс.

Ранее президент США написал в твиттере, что "Россия, должно быть, смеется", глядя на политический конфликт в США.