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Опрос: американцы выступают за создание спецкомиссии по России

Американцы выступают за создание спецкомиссии по России
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Более трех четвертей американцев (78%) выступают за создание независимой комиссии или назначение специального прокурора для расследования "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году, свидетельствует данные социологического опроса, проведенного телеканалом NBC и изданием Wall Street Journal.
Согласно данным исследования, конгресс США, в обеих палатах которого уже ведется такое расследование, выбирают лишь 15% опрошенных.
Доверие к главному законодательному органу страны по поводу честного и непредвзятого расследования при этом испытывают около 40% американцев. Про ФБР такого мнения придерживаются в общей сложности 65%.
Опрос проводился после того, как 9 мая президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием "русского следа" на выборах, включая поиск связей окружения Трампа с Россией.
Около 46% респондентов, включая 74% демократов, полагают, что увольнение Коми связано с желанием Трампа замедлить это расследование. Порядка 38% американцев, в том числе две трети республиканцев, напротив, придерживаются мнения, что увольнение связано с проводившимся в прошлом году расследованием против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.
За создание спецкомиссии или спецпрокурора ранее выступали некоторые политики в США. Однако пока ни конгресс, ни Белый дом не приняли такого решения.
Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.
Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными.
Исследование NBC/WSJ проводилось 11-13 мая путем личного и телефонного опроса среди 800 взрослых, погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
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