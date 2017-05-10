Путин рассказал, что означало бы для российской нации поражение в войне

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы напомнил, что поражение в Великой Отечественной войне грозило бы российской нации истреблением.

Как напомнил президент, архивные документы нацистской партии свидетельствуют, что граждан СССР, не попавших на рабское производство, уничтожили бы физически или выслали в труднодоступные регионы, где люди постепенно вымерли бы.

Путин отметил также, что советский народ "определил исход самой кровопролитной войны и поставил в ней победную точку", пообещав, что страна передаст это достояние последующим поколениям россиян.

Для россиян 9 мая — день, "когда мы все так остро ощущаем ценность жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о прошедшей войне становится общей и очень важной", — подчеркнул президент.

На Параде Победы

В речи на Параде Победы Владимир Путин заявил, что не существует силы, способной поработить российский народ. "Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", — сказал он.

Путин подчеркнул решающую роль Советского Союза в уничтожении фашизма, добавив, что победа СССР над фашизмом навсегда останется в истории как триумф разума над варварством. Он также напомнил о цене этой победы. "Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней", — сказал президент.

Глава государства отметил, что сегодня сама жизнь требует укрепления оборонного потенциала страны, заявив о способности Вооруженных сил России отразить "любую потенциальную агрессию". По его словам, российские военнослужащие готовы проявлять мужество и героизм, совершать любые подвиги и идти на любые жертвы ради страны и народа.

"Такие воины, солдаты и офицеры, есть сегодня и здесь в парадных расчетах на Красной площади Москвы. Страна гордится вами. Мы будем всегда беречь Россию, как делали это вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству", — сказал президент, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны.

Призыв к мировому сообществу

Путин также призвал к консолидации мирового сообщества перед лицом таких общих угроз, как терроризм, экстремизм и неонацизм, сказав, что Россия готова сотрудничать с другими странами.

После окончания парада Путин пообщался с ветеранами и вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу приветствовал военнослужащих, принявших участие в прохождении по Красной площади.

Венок к Могиле Неизвестного солдата

Российский президент вместе с главой Молдавии Игорем Додоном возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Путин также возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, высшие должностные лица страны.

Поздравления ветеранам

В речи на Красной площади президент особо отметил ветеранов Великой Отечественной войны. "Прежде всего, мы отмечаем чествование ветеранов. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Их произносят наши сердца, наполненные уважением и благодарностью", — сказал Путин.

После торжественного приема в Кремле Путин встретился с группой словенских ветеранов войны и поздравил их с праздником. Он поблагодарил их за бережное отношение к памятникам павшим советским солдатам. Экс-президент Словении Милан Кучан, находившийся среди членов делегации, поблагодарил российского президента за приглашение на праздник и подчеркнул, что в Словении чтут и продолжат чтить память советских борцов с фашизмом.

В рядах "Бессмертного полка"

Михаил Ножкин. Президент России возглавил ежегодную акцию "Бессмертный полк" на Красной площади. В руках Путин держал портрет своего отца, участника войны. Рядом с главой страны прошли актеры Василий Лановой

Дойдя до начала Васильевского спуска, президент попрощался с участниками шествия и вернулся в Кремль через Спасскую башню. Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" уже в третий раз.