В МИД России заявили о готовности к встрече с Трампом

"Никаких ориентиров, кроме того, о чем сами лидеры говорили в их телефонном контакте, никаких дальнейших шагов с точки зрения конкретизации их графика не сделано. Получится ли это сделать в ходе встречи министра и госсекретаря послезавтра — я предсказывать не берусь", — уточнил он.

В то же время Рябков добавил, что позиция Москвы известна и ее неоднократно излагал президент Владимир Путин

"Мы готовы к встрече. Естественно, многое замыкается на состыковку графиков лидеров. Конечно, упоминался в этой связи Гамбург. Но это все то, о чем уже говорилось много раз", — сказал он.