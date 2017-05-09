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В МИД России заявили о готовности к встрече с Трампом
Россия готова к встрече на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" заявление замглавы МИД Сергея Рябкова.
"Никаких ориентиров, кроме того, о чем сами лидеры говорили в их телефонном контакте, никаких дальнейших шагов с точки зрения конкретизации их графика не сделано. Получится ли это сделать в ходе встречи министра и госсекретаря послезавтра — я предсказывать не берусь", — уточнил он.
В то же время Рябков добавил, что позиция Москвы известна и ее неоднократно излагал президент Владимир Путин.
"Мы готовы к встрече. Естественно, многое замыкается на состыковку графиков лидеров. Конечно, упоминался в этой связи Гамбург. Но это все то, о чем уже говорилось много раз", — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна не для сенсаций, а для конкретных результатов.
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