WSJ: санкции Запада не отражаются на состоянии нефтяной отрасли РФ

Экономические санкции Запада, введенные против России в 2014 году, не наносят видимого урона нефтяной отрасли РФ. От этих ограничительных мер страдают в первую очередь американские энергетические компании и в меньшей степени европейские. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном в понедельник в американской газете The Wall Street Journal

Санкции Европе не помеха Наиболее ярким примером в публикации называется Наиболее ярким примером в публикации называется американская корпорация ExxonMobil , которой министерство финансов США отказало в просьбе вывести из-под действия антироссийских санкций ряд совместных проектов с "Роснефтью" . Газета обращает внимание на то, что в отличие от Соединенных Штатов власти Европы соблюдают санкционный режим не столь ревностно, допуская исключения, обусловленные сроками давности или условиями заключенных контрактов.

В качестве примеров издание называет BP, владеющую 19,75% акций "Роснефти", эта доля принесла британскому гиганту в прошлом году дополнительно $590 млн дохода. Итальянская Eni готовится в этом году совместно с "Роснефтью" приступить к бурению на шельфе Черного моря и также планирует осваивать континентальный шельф Баренцева моря. Французская компания Total , являющаяся партнером российской "Новатэк" в проекте Ямал СПГ, заинтересована в участии и в других СПГ- проектах российской компании на полуостровах Ямал и Гыдан. Другими примерами в статье названы норвежская Statoil и британская Royal Dutch Shell

Работают ли санкции?

Неодинаковое применение санкций заставляет задаться вопросом, насколько действенными являются эти ограничительные меры Запада, отмечает газета. "Когда санкции не являются единообразными, то приходится сталкиваться с непреднамеренными последствиями", - приводит издание мнение эксперта Билла Арнольда , бывшего вице-президента государственного Экспортно-импортного банка США, главная задача которого состоит в оказании помощи американским экспортерам. "Если конечной целью (авторов санкций) было сдерживание развития российской промышленности, то не видно, чтобы такое происходило", - констатировал специалист.

Как передавал ранее ТАСС, в целом добыча нефти в России в январе - апреле выросла на 0,8% - до 181,16 млн тонн.

Пример ExxonMobil

США не станут делать исключений из режима санкций против России ни для нефтяного концерна ExxonMobil, ни для других американских компаний. Эта позиция была обозначена в апреле в заявлении для печати Минфина США. В документе указано, что решение согласовано лично с президентом США Дональдом Трампом

Газета The Wall Street Journal сообщала, что ExxonMobil обратилась в минфин США с просьбой вывести из-под действия санкций, введенных против России, ряд совместных проектов с "Роснефтью" в Черном море. Американская компания направляла такие запросы дважды - в 2015 году и в марте этого года. В конце прошлого года кандидатом на пост госсекретаря США был выдвинут Рекс Тиллерсон , который возглавлял ExxonMobil с 2006 года, в феврале этого года он был утвержден на этом посту.

Ранее ExxonMobil из-за введенных против России санкций свернула 9 из 10 совместных с "Роснефтью" проектов, включая разведку и потенциальную добычу на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. Согласно финансовому отчету ExxonMobil, компания оценивает потери от санкций в сумму до $1 млрд. Под санкции попало и сотрудничество компании с "Роснефтью" по проведению геологоразведочных работ в Карском море, где в 2014 году было открыто новое месторождение "Победа" с запасами 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд кубометров газа.