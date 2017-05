Трамп назвал абсолютной ложью сообщения о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал "абсолютной ложью" сообщения о его связях с Россией.

"История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?" — написал он в своем Twitter.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

Он также отметил, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер "подтвердил то, что знают все, включая липовые СМИ: "нет подтверждений" связей России и Трампа". Президент отметил, что бывшая и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс "сделала липовые СМИ очень несчастными, поскольку озвучивала только старые новости".

Клэппер и Йейтс выступали на слушаниях в американском сенате по поводу так называемого "влияния РФ" на американские выборы. В ходе слушаний сенаторы поинтересовались, разделяет ли Клэппер по-прежнему мнение о том, что между Трампом и Россией не было и нет никаких связей. "Это так", — сказал Клэппер.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT агентству Sputnik , причем данные по RT были в основном пятилетней давности.