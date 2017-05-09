Какие вопросы обсудят на Аляске Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся спустя месяц после визита госсекретаря США в Москву. Переговоры пройдут в том числе и на Аляске, в рамках Арктического совета. Одной из главных тем обсуждения вновь станет Сирия. Вашингтон одобряет разделение арабской республики на «зоны безопасности», и такая позиция, по словам опрошенных RT аналитиков, может стать прологом к сближению США и России по другим вопросам. Американский бизнес очень заинтересован в том, чтобы вернуться в РФ, особенно если речь идёт о реализации проектов на Крайнем Севере.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 9—11 мая посетит с рабочим визитом Соединённые Штаты. 10 мая у главы российского МИД запланированы переговоры в Вашингтоне с госсекретарём Рексом Тиллерсоном.

Главы дипломатических ведомств России и США проведут встречу и на полях Арктического совета. Об этом стороны условились в ходе телефонной беседы 1 мая. Переговоры глав внешнеполитических ведомств состоятся 10—11 мая на Аляске, в городе Фэрбанкс.

Напомним, Арктический совет был основан в 1996 году по инициативе Финляндии. В него входят восемь арктических государств — Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Организация создавалась для охраны окружающей среды за Полярным кругом, а также для защиты интересов коренных народов севера. Арктический совет — дискуссионная площадка, выработанные в рамках переговоров решения исполняются странами—участницами на добровольных началах. Кроме того, мандат Совета не распространяется на вопросы военной безопасности. Сегодня Москва и Вашингтон заметно активизировали контакты и стремятся использовать все международные площадки для проведения двустороннего диалога. Арктика под напряжением

Формат встречи Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона предполагает, что одной из тем переговоров станет возможное сотрудничество России и США в Арктике. В последние годы Арктика привлекает всё большее внимание мировых держав, между которыми разворачивается конкуренция за богатые ресурсы севера.

На текущий момент лидирует в этой гонке Россия, в первую очередь — в военно-стратегическом отношении. Как заявил недавно глава береговой охраны США Пол Заканфт, если сравнивать арктическое соперничество с шахматной партией, то США располагают преимущественно пешками, в то время как Россия имеет полный арсенал фигур. Москва наращивает в регионе «огромное военно-промышленное присутствие», заявил Заканфт.

Действительно, за последние годы Минобороны РФ развернуло в Арктике несколько военных баз, одна из которых — Арктический трилистник — является единственным в мире объектом капитального строительства, возведённым на 80-м градусе северной широты. Кроме того, Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире и продолжает спускать на воду новые суда такого класса. Российский ледокольный флот насчитывает сейчас 40 кораблей, США располагают только четырьмя такими кораблями, а Канада — шестью.

Международная конкуренция в Арктике не в последнюю очередь идёт за колоссальные запасы углеводородов — по некоторым оценкам, арктический шельф содержит до 30% мировых запасов природного газа и 15% нефти.

Не случайно под западные санкции в 2014 году попали поставки в Россию оборудования для нефтегазового бурения, в том числе — для бурения на арктическом шельфе. Однако ограничения не принесли ожидаемого эффекта. Британская газета Financial Times констатировала в апреле 2017 года, что российская нефтегазовая отрасль сумела продолжить работу в условиях международных санкций.

«Такие проекты, как бурение скважины «Центрально-Ольгинская—1», свидетельствуют, что нефтяные и газовые гиганты России нашли способы продолжать работать независимо», — отмечает издание.

В то же время Россия готова сотрудничать с другими странами в энергетической и других сферах на территории Арктики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале 2017 года.

До того как в 2014 году администрация Барака Обамы наложила санкции на Россию, «Роснефть» американская компания ExxonMobil вели совместные работы по бурению скважины «Университетская—1» в Карском море. Осенью 2014 года американские партнёры были вынуждены выйти из проекта из-за санкций. По информации Bloomberg, общий ущерб от расторжения контракта составил более $3 млрд. По оценкам российской Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, залежи углеводородов в районе скважины «Университетская—1» составляют 130 млн тонн нефти и 499,2 млрд куб. м газа. Неудивительно, что возглавлявший в то время ExxonMobil Рекс Тиллерсон выступал против санкций в энергетической сфере, хотя в своей новой должности госсекретаря он говорит о необходимости сохранения антироссийских ограничений.

Бизнес-прошлое нынешнего госсекретаря внушает большие опасения сторонникам жёсткой антироссийской политики в конгрессе США.

«Ястребы» из Демократической партии даже предлагают ввести законодательный запрет для американских компаний на участие в российских энергетических проектах. С подобной инициативой выступила член Палаты представителей демократ Максин Уотерс — таким образом она намерена предотвратить возможное сближение позиций Вашингтона и Москвы по вопросам нефтедобычи.

Как пояснил в интервью RT руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов, практические предпосылки к сотрудничеству в нефтегазовой сфере в арктическом регионе у США и России есть.

«Капитализация любой нефтегазовой кампании зависит в том числе от обеспеченности компании ресурсами, — заявил Мастепанов. — Западные компании, такие как ExxonMobil, BP, Shell , обеспечены ресурсами лишь на 12—13 лет, а у компаний в странах Персидского залива и России этот показатель составляет 30—40 лет. А единственный регион, где существуют огромные недоразведанные и неразведанные ресурсы, — это Арктика, где, по оценкам, только извлекаемые энергетические ресурсы шельфа составляют около 80 млрд. тонн в пересчёте на нефть. Даже если компания и не собирается начать добычу в этом регионе в ближайшие годы, но поставит себе на баланс в ходе совместных работ десяток-другой миллиардов баррелей нефти, это сразу повысит её капитализацию».

Запрет на разведку и добычу нефти, введённый Бараком Обамой , касается и шельфа США и Канады, поэтому американские компании в последние полгода активизировались в норвежском секторе Арктики. Им нужны отрытые ресурсы, чтобы повысить свою капитализацию, это работа на долгую перспективу. Американский бизнес заинтересован в том, чтобы войти в российские арктические проекты, считает собеседник RT.

«Российская сторона заинтересована в привлечении инвестиций и технологий. Хотя для эффективной разработки восточного сектора Арктики, отличающегося суровыми условиями, технологий пока нет в мире. Но совместными усилиями их разработать намного легче, чем в одиночку», — подчеркнул эксперт.

Однако экономические взаимоотношения сегодня тесно увязаны с политической повесткой — чтобы вернуться к коммерческому сотрудничеству, Москва и Вашингтон должны сначала наметить точки соприкосновения по острым политическим вопросам.

Атмосфера для сближения

Сирийское урегулирование станет одним из центральных вопросов двусторонних переговоров Лаврова и Тиллерсона в Фэрбанксе. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить создание зон деэскалации в САР.

Следует отметить, что именно обсуждение сирийского конфликта заняло 99% времени в ходе предыдущих переговоров Лаврова и Тиллерсона, состоявшихся 12 апреля в Москве. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники.

За минувший месяц у РФ и США накопилось много новых вопросов для обсуждения. 4 мая в столице Казахстана Астане завершились очередные переговоры по сирийскому урегулированию. В них приняли участие официальные представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции, а также делегаты из Дамаска и переговорщики со стороны вооружённой сирийской оппозиции. Итогом четвёртого раунда переговоров стал меморандум о создании в Сирии четырёх зон безопасности в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама, а также на севере провинции Хомс и на юге САР. На этих территориях запрещено открывать огонь, в демилитаризированные районы будет доставлена гуманитарная помощь. Кроме того, предполагается, что над зонами безопасности будут прекращены полёты военной авиации.

Об идее создания зон безопасности в САР говорил и Дональд Трамп . Американский лидер заявил о необходимости локального перемирия сразу же после инаугурации — в феврале 2017 года. Однако в итоге реализовать эту идею удалось не американской стороне, а Москве, совместно с Анкарой и Тегераном.

Белый дом выразил России и Турции благодарность за достигнутые в Астане договорённости. Как отметил Сергей Лавров, предложения Вашингтона были учтены при составлении меморандума о прекращении огня. Американская администрация взяла курс на сотрудничество с Москвой по Сирии — об этом, в частности, заявил 3 мая глава внешнеполитического ведомства США во время беседы с сотрудниками Госдепа.

«Следующая приоритетная область — это возобновление взаимодействия с Россией. Разумеется, они (россияне. — RT) являются частью взаимодействия по Сирии», — заявил Тиллерсон 3 мая.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, главная интрига встречи заключается в том, будет ли диалог касаться исключительно ситуации в Сирии или же в ходе переговоров возникнут предпосылки и атмосфера для дальнейшего сближения.

«Нельзя исключать, что итогом визита Лаврова в Фэрбанкс станет формирование нового климата отношений между Россией и США. Это особенно важно в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, — предположил Владимир Васильев . — Кроме того, Лавров и Тиллерсон могут также затронуть тему корейского кризиса — ситуация на полуострове остаётся шаткой. Складывается впечатление, что Вашингтон сегодня переносит своё внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион и не заинтересован в нестабильности на Ближнем Востоке, особенно если учитывать, что американцы сейчас берут на себя роль арбитров в урегулировании палестино-израильского конфликта».

Возможно, что во время намеченной встречи президентов США и России станет ясно, какую стратегию для себя избрал Белый дом, так как пока политика Трампа пока отличается непредсказуемостью.

«Если конструктивный климат в российско-американских отношениях будет создан, то рано или поздно встанет уже вопрос о пересмотре санкций», — считает Владимир Васильев.