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В МИД России назвали условия для нормализации отношений Москвы и Вашингтона
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с замгоссекретаря США Томасом Шенноном заявил, что для нормализации отношений двух стран необходимо устранить раздражители, созданные при бывшем президенте США Бараке Обаме, например, такие как фактическая экспроприация дипломатической недвижимости России в Соединенных Штатах, сообщается в официальном аккаунте МИД России в Facebook.
"Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений. С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы, которая в нарушение международного права даже пошла на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом", — говорится в сообщении.
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