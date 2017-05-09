Президент Молдавии посетит парад Победы в Москве вместе с семьей

Президент Молдавии Игорь Додон , прибывший с визитом в Москву, примет участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Долгожданный визит Ранее Додон сообщил, что получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади 9 мая, посвященные Дню Победы.

Как заявил Додон РИА Новости перед поездкой, вместе с ним в Москву отправится советник президента по внешней политике и посол Молдавии в России Андрей Негуца , а также пресс-секретарь главы республики Ион Чебан . Также в поездке президента будут сопровождать его супруга Галина Додон и средний сын Богдан.

"Будем участвовать в мероприятиях 9 мая. Также 10 мая состоится встреча с председателем Государственной Думы России и другими официальными лицами", — отметил Додон.

Он сказал, что за последние 10 лет впервые президент Молдавии примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. "Поэтому и решил поехать. Конечно, это очень важно и в Кишиневе. Но 15 лет подряд президенты Молдавии отказывались посещать Москву 9 мая. Я решил, что это важно", — сказал Додон.

Ранее он говорил, что вместе с официальной делегацией на параде в Москве будут присутствовать и молдавские ветераны.

"Мы готовы были взять ветеранов. Но из соображений безопасности и состояния здоровья (всем ветеранам за 90 лет) родственники попросили не рисковать", — отметил президент. Праздник в Молдавии

Парламент Молдавии в конце апреля внес поправки в Трудовой кодекс страны, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Он последует сразу за пунктом "9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины". Данная инициатива вызвала споры среди депутатов. Несогласные с проектом документа оппозиционные силы — социалисты и коммунисты — в знак протеста покинули зал заседаний. Однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон после этого сообщил, что не намерен утверждать этот проект, подчеркнув, что "в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы".

"Великая Победа над фашизмом — наше общее достояние. Народ Молдавии вместе с другими народами внес свой достойный вклад в эту Победу. Это наш национальный праздник, и мы никому не позволим его у нас отнять", — сказал Додон.

Ранее он призвал граждан республики выйти на масштабный марш Победы – "Бессмертный полк", который запланирован в Кишиневе на 9 мая. По словам президента, нельзя позволить заменить День Победы на какие-то другие праздники. "Ради наших дедов, ради родственников, ради них мы обязаны сохранить День Победы. Они воевали за нас, они обеспечили, чтобы 9 мая мы праздновали День Победы. Давайте их не подведем", — отметил Додон.

Правительство Молдавии обсудило на очередном заседании план мероприятий, посвященных празднованию Дня Европы, обойдя стороной подготовку ко Дню Победы. Основная часть мероприятий пройдет не 9 мая, а 13 мая.

В День Победы в Молдавии ежегодно проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. В этом году большой праздничный концерт ко Дню Победы прошел 7 мая на главной площади Кишинева. Большая часть мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе, общественная акция "Бессмертный полк" и концерт в центре Кишинева, проходят под патронажем президента.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.