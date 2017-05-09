Рябков: Россия собирается усилить давление на США по гуманитарным вопросам

В понедельник Рябков провел встречу с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в Нью-Йорке. Рябков отметил, что стороны рассмотрели "детальным образом вопросы, касающиеся гуманитарных случаев, а также целый ряд проблем, касающихся деятельности американских и российских государственных структур в сферах начиная от транспорта и заканчивая культурно-гуманитарными проблемами".

"По разным направлениям степень продвижения различна. В некоторых вопросах мы просто топтались на месте, это приходится констатировать с сожалением. Помимо дипнедвижимости, по гуманитарным темам мы не имеем продвижения, здесь мы собираемся усилить определенное давление на американскую сторону", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что "в целом контакт был очень своевременным, нужным, деловым".

"Мы имеем определенный материал для доклада министру и госсекретарю, которые встретятся в Вашингтоне 10 мая", — подчеркнул Рябков.