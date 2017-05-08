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Порошенко приравнял воссоединение Крыма с Россией к нападению Гитлера

Порошенко приравнял воссоединение Крыма с Россией к нападению Гитлера
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что воссоединение Крыма с Россией похоже на «захват чужих территорий» нацистской Германией.
В своём Twitter президент написал, что Крым был «аннексирован Россией» подобно тому, как «почти 80 лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия».
Ранее Порошенко заявил, что присоединение Крыма к России «свидетельствует о российском провинциализме».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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Петр Порошенко
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