Порошенко приравнял воссоединение Крыма с Россией к нападению Гитлера

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что воссоединение Крыма с Россией похоже на «захват чужих территорий» нацистской Германией.

В своём Twitter президент написал, что Крым был «аннексирован Россией» подобно тому, как «почти 80 лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия».

Ранее Порошенко заявил, что присоединение Крыма к России «свидетельствует о российском провинциализме».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.