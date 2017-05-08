Экс-глав разведки и минюста США допросили о «сговоре» Трампа с Россией

Экс-глава национальной разведки США Джеймс Клэппер и бывшая и. о. министра юстиции страны Салли Йейтс ответили на вопросы американского Сената о якобы имеющемся «сговоре» окружения президента США Дональда Трампа с Россией. Клэппер заявил, что никаких подтверждений сговора нет. Его спросили, придерживается ли он прежней позиции по этому вопросу, на что Клэппер ответил: «Именно так». Йейтс отказалась отвечать на вопрос, известны ли ей какие-то подтверждения сговора, но уточнила, что «это не означает, что мой ответ утвердительный», передает ТАСС

Напомним, политические оппоненты Трампа и поддерживающие их СМИ заявляли о возможных связях президента США и его команды с Россией. Однако ничего противозаконного в ходе расследований найдено не было.

В то же время, по мнению республиканцев, демократы препятствуют расследованию незаконного использования секретной информации.

Со своей стороны, Трамп призвал СМИ поинтересоваться связями Демпартии с Россией.

При этом в конце апреля рамп заявил о намерении действовать вместе с Россией, отметив, что считает возможным достижение согласия между Москвой и Вашингтоном.