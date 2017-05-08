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Кондолиза Райс: мягкой силе Россия предпочла вооружение и агрессию
Вопреки надеждам США, Россия избрала не мягкую силу, а ступила на путь наращивания военной мощи и агрессии, с сожалением заявила в интервью Fox News бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс. Вашингтон, безусловно, должен показать Москве, что есть границы дозволенного. При этом Райс говорит о необходимости сотрудничества с Россией при решении острых мировых проблем, таких как опасные испытания Северной Кореи.
У нас в гостях бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс. Недавно вышла её книга «Демократия: истории о долгом пути к свободе». Добро пожаловать на программу (Face the nation— RT), госпожа (бывшая. — RT) государственный секретарь. КОНДОЛИЗА РАЙС, бывшая государственный секретарь США: Спасибо. Очень рады вас видеть. КОНДОЛИЗА РАЙС: Мне очень приятно быть здесь, с вами. Мы с сенатором Манчином как раз обсуждали Россию, поэтому беседу с вами хочу начать с вопроса о России. Помогите американцам, которые слышали все эти рассуждения о России в политическом контексте, разобраться, что нужно знать о России и американских интересах национальной безопасности. КОНДОЛИЗА РАЙС: Когда мы говорим о России, следует рассматривать её политику последних семи лет, когда у власти находился Владимир Путин. Президент России, как видим, установил авторитарный режим в стране и проводит агрессивную внешнюю политику. Он искренне верит, что таким образом возвращает России её величие и значимое место на международной арене. Самое важное, однако, то, что стремясь (вернуть России её влияние. — RT), Владимир Путин, похоже, переходит границы. Самое главное здесь — вернуть Соединённым Штатам готовность защищать своих союзников по НАТО в соответствии со статьёй 5 (Устава НАТО. — RT): «Нападение на одного — нападение на всех». Также важно добиться того, чтобы Соединённые Штаты перестали спокойно смотреть, пока российская армия угрожает вооружённым силам США, пролетая в опасной близости от наших кораблей и самолётов. Полагаю, пересмотр оборонного бюджета продемонстрировал готовность США защищать себя и своих союзников. Кстати, ракетный удар в Сирии также показал, что Соединённые Штаты собираются вернуть себе влияние на Ближнем Востоке. Таким образом, сейчас мы переживаем опасное время в отношениях с Россией, но нынешний этап также может дать возможность для установления основных правил. В очень многих сферах нам необходима помощь России, в частности при решении наиболее острой проблемы — проблемы Северной Кореи. (Перед лицом опасности. — RT), которая исходит от безрассудного северокорейского лидера, разрабатывающего ракеты и ядерное оружие, Россия тоже не может позволить себе беспечность. А это оружие может достичь России, а затем и Соединённых Штатов. Хотелось бы обсудить с вами Северную Корею, но прежде: в своей книге вы пишите, что влияние России в Европе подобно приливу, который, когда он силён, накрывает Европу, заходя далеко вглубь её, и отступает назад, когда слаб. Насколько успешно Америке удаётся преграждать путь этому приливу? Мы на полпути к этой цели, на четверть? КОНДОЛИЗА РАЙС: Мы всегда надеялись, что Россия видит свою роль в Европе как уважаемой державы, наделённой впечатляющим экономическим потенциалом, мягкой силой. Но к сожалению, чтобы вновь утвердиться в Европе, Москва избрала путь наращивания военной мощи. Сейчас мы показываем России, что некоторые из её поступков неприемлемы. Так к примеру, президент Обама направил в Прибалтику и Польшу войска с постоянной ротацией. Это стало очень хорошим предупреждением для России. Также хорошим предупреждением послужил удар по Сирии. Но нам также необходимо чётко дать России понять, что мы не станем мириться с агрессией в отношении наших союзников и других государств, которые также не должны быть жертвами угроз со стороны своих соседей, на Украине и других частях света.
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