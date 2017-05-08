Главное сейчас
-
В Польше разгорается скандал вокруг дипломатического здания РФ
-
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия «Евровидения»
-
Порошенко поздравил бойцов УПА с победой над Третьим рейхом
-
Истребители НАТО перестали сопровождать российские самолеты
-
На Украине возмутились билетами на «Евровидение» на русском языке
Главные события у вас в почте
США оценили возможность улучшения отношений с РФ после визита Лаврова
Рабочий визит в США министра иностранных дел России Сергея Лаврова может повлечь за собой улучшение отношений между двумя странами. Такое мнение, как сообщает ТАСС, выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Увидим", - заявил шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос, является ли визит министра иностранных дел РФ признаком улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.
Ранее стало известно, что Лавров 9-11 мая посетит с рабочим визитом США, а 10 мая проведет переговоры с Тиллерсоном. Предполагается, что они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные темы. По данным госдепартамента США, речь пойдет о ситуации в Сирии и на востоке Украины.
В апреле Тиллерсон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым в Москве. Тогда не было принято никаких решений. "У нас был открытый диалог, мы обменялись мнениями о сложившейся ситуации", - подчеркнул госсекретарь США, выразив надежду на новые переговоры.
Оставить комментарий