США оценили возможность улучшения отношений с РФ после визита Лаврова

Рабочий визит в США министра иностранных дел России Сергея Лаврова может повлечь за собой улучшение отношений между двумя странами. Такое мнение, как сообщает ТАСС, выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон

"Увидим", - заявил шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос, является ли визит министра иностранных дел РФ признаком улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Ранее стало известно, что Лавров 9-11 мая посетит с рабочим визитом США, а 10 мая проведет переговоры с Тиллерсоном. Предполагается, что они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные темы. По данным госдепартамента США, речь пойдет о ситуации в Сирии и на востоке Украины.