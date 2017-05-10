Лавров и Тиллерсон обсудят в Вашингтоне Сирию и двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения.

Переговоры в столице США станут третьей личной встречей глав российского и американского внешнеполитических ведомств после того, как американским президентом стал Дональд Трамп . Затем Лавров и Тиллерсон отправятся на Аляску, в город Фэрбэнкс, где в четверг пройдет министерское заседание Арктического совета.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , переговоры российского министра и госсекретаря США позволят реализовать поручения президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которые на прошлой неделе провели свой третий телефонный разговор.

Так, согласно ранее достигнутой договоренности, в понедельник в Нью-Йорке состоялась встреча на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США по тематике двусторонних отношений, которые, по признанию обеих сторон, находятся на низшей точке со времен "холодной войны". Как сообщил РИА Новости по итогам переговоров замглавы МИД России Сергей Рябков, стороны условились продолжить контакты, хотя по ряду проблем, в том числе по ситуации вокруг дипломатической недвижимости, прогресса пока нет.

Вероятно, разговор об этом продолжат уже Лавров и Тиллерсон, как и на тему "вмешательства" России в выборы президента США, о котором на протяжении уже полугода заявляют в Вашингтоне. Накануне в ходе слушаний в американском Сенате бывшая и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс допустила, что пострадавший за "связи" с РФ экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн мог подвергнуться шантажу со стороны России. В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали.

Что касается международной тематики, то, как уточнили в госдепе , стороны, в частности, обсудят в Вашингтоне "необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полной реализации минских соглашений".

"По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставлению гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", — рассказали также в госдепартаменте.

Очевидно, что одной из главных тем переговоров Лаврова и Тиллерсона станут четыре зоны деэскалации в Сирии. Меморандум об их создании был подписан на прошлой неделе в Астане представителями России, Ирана и Турции. Согласно документу, с 6 мая в этих зонах прекращаются любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками. Режим прекращения огня не распространяется на террористические организации. Точные границы зон деэскалации будут определены позже военными экспертами.

Предполагается, что в регион отправятся международные наблюдатели, однако какие государства отправят в Сирию своих представителей, пока неизвестно. Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев не исключил, что в зонах деэскалации будут работать и российские наблюдатели.