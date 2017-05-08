Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания

Суд в Варшаве потребовал от России оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания, расположенного в Варшаве по адресу: улица Бобровецка, 2Б. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дорота Траутман.

Государственное казначейство и мэрия Варшавы обвинили российскую сторону в использовании этой недвижимости без договора в 2009-2015 гг. и потребовали погасить задолженность в размере 8,9 млн злотых ($2,3 млн). Как указал пресс-секретарь, суд принял решение о взыскании указанной суммы с процентами. По ее словам, это решение не окончательное и может быть оспорено в течение двух недель.

Ранее Окружной суд принял решение о взыскании с РФ 7,8 млн злотых ($2 млн) за, как считает прокуратура, использование без договора в 2012-2015 гг. другого объекта недвижимости по адресу: улица Яна III Собеского, 100. В конце октября Окружной суд постановил, что это здание, принадлежащее РФ, должно быть передано польской стороне.

Польская сторона утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых РФ в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлен, на них нет действующих договоров. В Москве считают, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются собственностью РФ.