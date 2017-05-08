Путин поздравил глав СНГ и граждан Грузии и Украины с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы — священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — говорится в послании российского президента.

Глава государства особо отметил, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям станет совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма.

Президент России выразил уверенность, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в горниле войны, останутся надёжной основой для развития союзнического партнёрства, взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности».

«Владимир Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — заключили в Кремле.

Ранее президент России поздравил с 90-летием своего бывшего руководителя по работе в КГБ.