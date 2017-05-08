Путин навестил экс-резидента, под началом которого работал в Дрездене

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы побывал в гостях у бывшего представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева — резидента, под началом которого во второй половине 1980-х годов он работал в Дрездене.

Глава государства поздравил своего бывшего руководителя с 90-летием.

Путин тепло поздравил экс-резидента с юбилеем, а также с наступающим Днем Победы. Глава государства предложил поднять тост за здоровье юбиляра.

В качестве подарка Путин вручил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.