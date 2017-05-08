РФ предложила СБ ООН принять резолюцию по созданию зон деэскалации в Сирии

По словам собеседника агентства, проект резолюции был внесен в Совет Безопасности. Он отметил, что документ приветствует подписанный 4 мая в Астане меморандум, призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня, установленный в Сирии.

Он отметил, что документ приветствует подписанный 4 мая в Астане меморандум, призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня, установленный в стране в конце декабря 2016 года, а также призывает государства способствовать выполнению меморандума о создании зон деэскалации.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, районы на севере провинции Хомс, Восточная Гута, территории на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра. Меморандум вступил в силу в день его подписания.