Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на "конструктивную роль" России в решении проблемы КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в ходе его визита в Россию он и российский президент Владимир Путин смогли подробно обсудить проблемы, связанные с Пхеньяном.

"Рассчитываю, что Россия сыграет конструктивную роль в решении проблем, связанных с Севером", - сказал Абэ.

По его словам, Япония продолжит тесное сотрудничество с США, Южной Кореей, Китаем и России по ситуации на Корейском полуострове. Он добавил, что в отношении Северной Кореи Япония продолжит применять "политику совмещения диалога и давления".

29 апреля сообщалось, что Япония заявила протест КНДР после испытания ракеты.