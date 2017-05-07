Пушков назвал Макрона вынужденным выбором французских избирателей

«Эти избиратели голосовали не за Макрона, а против Ле Пен. Это означает, что разочарование наступит исключительно быстро, о триумфе Макрона говорить нельзя, он — вынужденный выбор», — сказал Пушков.

По мнению сенатора, во втором туре победу Макрону принесли те избиратели, которые не голосовали за него в первом туре.

«Если изменения в голосах и будут, то не значительные, эти результаты exit pool отражают реальное голосование», - добавил он.

Пушков отметил, что почти 40% голосов является большим успехом для «Национального фронта», это больше трети избирателей. По его словам, «как раз все голоса, отданные ей не вынужденно». Сенатор полагает, что Макрону досталась «расколотая, раздраженная страна».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон лидирует во втором круге президентских выборов во Франции с 60,27% голосов. Глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, соответственно набирает 39% голосов.

Напомним, после первого тура выборов 23 апреля, борьбу за пост президента Франции продолжили лидер движения «Вперед», бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший 24,01% голосов, и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 21,3% голосов.