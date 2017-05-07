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Пушков: победителю выборов во Франции придется противостоять несогласным с его избранием
Победителю выборов во Франции придется противостоять большой части нации, которая не согласна с его избранием, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Выборы во Франции выявляют не победителя, а того, кому придется противостоять большой части нации,не согласной с его избранием. Трудная доля", - написал он в Twitter.
По данным экзит-поллов, попавших в распоряжение бельгийской газеты Le Soir, кандидат от движения «Вперёд!», центрист и сторонник членства Франции в Евросоюзе Эммануэль Макрон получает более 60% голосов во втором туре выборов президента Франции.
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