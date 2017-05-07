Пушков: победителю выборов во Франции придется противостоять несогласным с его избранием

Победителю выборов во Франции придется противостоять большой части нации, которая не согласна с его избранием, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

"Выборы во Франции выявляют не победителя, а того, кому придется противостоять большой части нации,не согласной с его избранием. Трудная доля", - написал он в Twitter.