Кондолиза Райс назвала главный козырь Трампа на переговорах с Путиным

«Восстановление былой роли Вооруженных сил США в качестве инструмента сдерживания», — ответила Райс на вопрос телеведущего. По ее мнению, Трамп не побоится сказать «нет».

Трампу следует дать понять Путину, что «холодная война прошла, нашим союзникам в Восточной Европе приходится полагаться на нас» (США — прим. Ленты.ру ) и что «в случае необходимости президент США будет защищать их», сказала Райс.

Путин и Трамп во время общения высказались за продолжение контактов, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге. В Кремле отметили, что беседа носила деловой и конструктивный характер.

Тиллерсон нанес визит в Россию 12 апреля и по его итогам заявил, что отношения между Россией и США находятся в «низкой точке». Трамп, комментируя итоги визита, отметил «колоссальную работу» своего госсекретаря.

В ноябре 2016 года после выборов американского президента в Кремле отмечали, что российско-американские отношения оставляют желать лучшего — «находятся совсем на дне».