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СМИ: Лавров может встретиться с Трампом 10 мая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 10 мая в Вашингтоне, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.
По информации агентства, встреча может состояться в Белом доме.
Ранее заместитель главы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия готова к встрече на высшем уровне с Дональдом Трампом.
Официальный визит Сергея Лаврова в США начался 9 мая и продлится до 11 мая.
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