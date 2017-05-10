СМИ: Лавров может встретиться с Трампом 10 мая

По информации агентства, встреча может состояться в Белом доме.

Ранее заместитель главы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия готова к встрече на высшем уровне с Дональдом Трампом.

Официальный визит Сергея Лаврова в США начался 9 мая и продлится до 11 мая.