Лавров посоветовал не ждать сенсаций от встречи Путина и Трампа

«Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: "Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот, наконец, она состоялась"», — отметил министр.

По его словам, Москва и Вашингтон очень сильно влияют на положение дел в мире, поэтому от встречи Путина и Трампа стоит ждать конкретных результатов. «И чтобы это было так, ее [встречу] нужно хорошо подготовить, и мы сейчас этим занимаемся», — подытожил Лавров.

2 мая президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге в июле нынешнего года.