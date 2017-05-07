Лавров заявил о провале планов НАТО по поглощению Украины

НАТО высокомерно относится к ОДКБ и неохотно идет с ней на контакт, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . По его словам, североатлантический альянс воспринимает Россию как противника, что тормозит двусторонний диалог и сотрудничество.

«В стратегии развития ОДКБ нет никаких упоминаний о том, что какая-либо сторона, какое-либо государство, какая-либо организация являются нашими противниками, - указал Лавров. - Натовцы, наоборот, воспринимают Россию как страну, которая является противником, угрозой даже, и всячески стараются принизить статусы и значение того, что делает ОДКБ. Очень робко они идут на контакт, нехотя», — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «Мир»

Лавров отметил, что натовцы заморозили сотрудничество с Москвой после того как им не удалось включить Украину в свою зону влияния.

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации - эти планы провалились».

При этом, по словам дипломата, Россия готова возобновить диалог с альянсом, но исключительно нас равноправных условиях и взаимного уважения интересов.