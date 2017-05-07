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Лавров объяснил политику НАТО обидой из-за провала на Украине
Проект по расширению НАТО на Украину и использования Крыма в целях военного окружения России провалился, из-за этого западный военный альянс прервал все связи с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По мнению главы МИД, который дал интервью телекомпании «Мир», «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе», передает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины неоднократно заявляли о желании присоединиться к НАТО. Сейчас власти страны проводят перевод вооруженных сил на стандарты альянса. Тем не менее, в НАТО не раз заявляли, что прием Украины в атлантический военный союз в обозримом будущем невозможен.
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