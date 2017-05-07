Пушков высмеял статью о «расчленении РФ» в польской газете

Сценарий «расчленения России» так и останется сладким польским сном, заявил российский сенатор Алексей Пушков , комментируя статью «Газеты Польска».

«Газета Польска» поместила статью, в которой она смакует сценарий расчленения России. Тщетное дело: это так и останется сладким польским сном»,- написал Пушков в Twitter.

«Газета Польска» опубликовала статью, в которой рассуждалось о сценарии «расчленения России». Авторы материала полагают, что в какой-то момент от РФ могут отделиться некоторые регионы.

Ранее Пушков подчеркивал, что уровень доверия к западным СМИ в России стремится к нулю.

Кроме того, информационное давление и навязывание другим странам чуждых им интересов приводит к росту недоверия к западным СМИ по всему миру.