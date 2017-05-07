Министр сказал,что зачастую некоторые европейские и западные партнеры фактически ставят «политизированные, идеологизированные подходы» выше коренных экономических интересов своих стран и граждан. Однако сейчас постепенно «укрепляется, на мой взгляд, тенденция к отказу от этой аномалии», полагает он.

Вместе с тем, по мнению Лаврова, в ЕС сохраняется «агрессивное меньшинство», настроенное против нормализации отношений с Россией.

«Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика», - сказал он, подчеркнув, что в Европе нет консолидированного отношения к России.

По словам Лаврова, в нашей стране не стремятся вмешиваться в эти «внутренние дискуссии», но видят что они «реально в Евросоюзе развиваются».