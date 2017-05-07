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Пушков высмеял слова Меркель о России
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, какую стратегию НАТО в отношении России она считает правильной.
«Меркель заявила: демонстрируя силу и призывая к диалогу, НАТО выбрала верный путь. Точно: верный путь к конфронтации при фиктивном диалоге», - написал он в Twitter, не скрывая иронии.
Ранее канцлер Германии заявила о важности диалога НАТО с Москвой. Она подчеркнула, что Германия всегда обращала внимание на готовность к защите всех стран-членов НАТО и одновременный диалог с Москвой. «И я считаю, что действуя таким двойным образом – с одной стороны показывая силу, но с другой демонстрируя готовность к диалогу – мы выбрали верный путь», — отметила она.
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