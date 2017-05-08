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Михалков объяснил свою позицию по врученной «Ельцин Центру» награде
Режиссер Никита Михалков назвал мнением гражданина России свое заявление о получении «Ельцин Центром» премии в конкурсе «Лучший европейский музей 2017». «То, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право», – приводит его слова «Интерфакс».
Михалков призвал задуматься о том, почему «наши друзья», объявляющие России санкции, выбрали именно этот музей для премирования. По словам кинорежиссера, это связано с тем, что «Ельцин Центр» несет идеологию, устраивающую именно тех, кто объявляет санкции российскому государству.
«Чем фактически занимается «Ельцин Центр» сегодня – искажает историю, либо фальсифицируя факты, либо их просто скрывая. (...) Другими словами, в «Ельцин Центре» фальсифицируются история и воспевается время разрушения нашего Отечества», – продолжил Михалков.
«Как художник я использую метафору, и она очень проста – «Ельцин Центр» получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны», – заявил Михалков.
Напомним, после того, как «Ельцин Центр» получил премию «Европейский музей года», Михалков сравнил ее с нацистской наградой коллаборационистам.
В ответ на это в «Ельцин Центре» заявили, что Михалков «оскорбил не только екатеринбургский музей», но и «десятки прекрасных европейских музеев».
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