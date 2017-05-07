Лавров рассказал о нежелании Москвы вмешиваться в дискуссии о России в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Москвы вмешиваться в дискуссии о России в ЕС. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир».

«Нынешняя ситуация ненормальная, когда некоторые наши западные партнеры пытаются ставить идеологизированные подходы выше интересов своих граждан», — заявил глава российской дипломатии. Он добавил, что, по его мнению, укрепляется тенденция к отказу от подобной аномалии, однако «агрессивное меньшинство пытается всячески сохранить общие позиции Евросоюза на уровне самого низкого знаменателя».

«Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются», — резюмировал Лавров.

30 марта крупнейшая политическая сила ЕС — Европейская народная партия (ЕНП) — приняла резолюцию по итогам двухдневного съезда, проходившего на Мальте. В документе, опубликованном на сайте ЕНП, говорится о «необъявленной войне», которую Россия якобы ведет против либеральных ценностей Запада.

Государства-члены Евросоюза, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их со вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях. Также в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.