Победили-стайл

Госдуме намерены запретить использование символов Победы в рекламных целях. Депутаты фракции «Единая Россия» сейчас занимаются разработкой этой законодательной инициативы и решают, что именно войдет в запретительный список. Между тем в последние годы появилась целая индустрия, обслуживающая желающих приодеться созвучно эпохе Великой Победы. Особенным спросом пользуется детская военная форма времен Великой Отечественной и стилизованная под нее одежда — вплоть до ползунков. Кто и зачем покупает «победные» атрибуты — разбиралась «Лента.ру»

На днях общественная организация «Волонтеры Победы» презентовала новый, более строгий регламент ношения георгиевских ленточек — на лацканах пиджаков. Активисты запрещают носить ее на сумках, привязывать к автомобильным антеннам или повязывать на голову. Как быть тем, кто не носит пиджаков, в памятке не говорится. К счастью, никто пока не регламентировал, как одеваться по случаю праздника, поэтому здесь по-прежнему есть простор для фантазии.

На запрос «одежда к 9 Мая» популярные поисковые сайты выдают несколько десятков миллионов ответов. В основном это интернет-магазины, торгующие военными аксессуарами. Несмотря на свою многочисленность «джентльменский» набор у всех торговцев примерно одинаков: гимнастерка, галифе, сапоги и пилотка. Диапазон цен за комплект широкий — от 1400 до 6000 рублей. Особо продвинутые коммерсанты рекомендуют дополнить наряд «репликами» военных орденов и медалей (значки от 100 рублей), командирскими планшетами (400 рублей), офицерскими ремнями со звездой (1500 рублей).

— Активнее всего у нас заказывают пилотки и значки с георгиевскими лентами, — говорит владелец одного из магазинов. — Их покупают и для детей, и взрослые для себя. Солдатское обмундирование чаще всего берут для дошкольников или младших школьников. У нас представлена вся линейка размеров — начиная от года. Для самых маленьких галифе и гимнастерки шьются из хлопкового трикотажа и очень комфортны для тела.

В последнее время спрос на военную форму к 9 Мая почуяли китайцы. На популярном агрегаторе китайских магазинов AliExpress можно найти солдатские гимнастерки. Есть «костюмы Победы» даже для полугодовалых младенцев — от 500 рублей. Российские производители таким «импортовымещением» не очень довольны.

Однако в этом сезоне наши предприниматели обошли конкурентов. В линейке предложений к 9 Мая появилась новинка — детский костюм сотрудника НКВД. И если обычная солдатская амуниция малых размеров стоит около 4 тысяч, комплект члена «комсостава частей пограничных войск НКВД» в два с лишним раза дороже — 8900 рублей. Как сказано в аннотации к изделию, «именно это обмундирование мы видим в кадрах хроники 1935-1942 годов, и в нем Красная армия встретила врага у государственной границы СССР».

«Лента.ру» попросила участников семейных интернет-форумов прокомментировать формирующуюся моду на «победный стиль» .

Пенсионера Валерия Калюжного из Владивостока костюмированные парады оскорбляют. «Я служил в армии два года, — возмущается он. — Для меня солдатская форма имеет серьезный смысл. Если ее наденет кто-то просто так, на потеху — это клоунада. И означает обесценивание всего того, что я пережил».

Ольга Маслова из Тюмени считает, что для пробуждения в молодежи патриотических чувств все средства хороши. «У нас ведь с каждым годом растет патриотизм, — убеждает она. — Ребенок, которого родители одевали в солдатскую форму, никогда не наденет повязку со свастикой».

По словам москвички Ирины Новак, в их семье по-военному наряжаются на парад уже три года. Все началось со школьного конкурса фронтовой песни. Сына Ирины, третьеклассника Сергея попросили прийти в солдатской гимнастерке и пилотке. Поскольку в то время массовой продажи военных аксессуаров не было, одежду шили на заказ у частников с «Ярмарки мастеров». «Не вижу ничего предосудительного в переодевании, — говорит Ирина. — Всегда мальчишки в войну играли. И в моем детстве, и в детстве сына. И это правильно. Кого из них воспитывать — кисейных барышень?»

Жительница Ялты Ольга Кошельникова уже третий сезон самостоятельно шьет к 9 Мая гимнастерки себе и семилетней дочке. «Мы второй год участвуем с дочкой в шествии "Бессмертного полка". Специально для этого я сама сшила нам гимнастерки и пилотки. Вы бы видели, с какой гордостью моя Оля размахивала флагом и маршировала! Причем никто ее этому не учил».

По словам доктора психологических наук, профессора РАНХиГС Владимира Спиридонова , массовое увлечение фронтовой атрибутикой объяснимо: во-первых, государственная пропаганда подогревает настрой; во-вторых, многие граждане считают 9 Мая важным праздником, который следует отмечать. Народу не хватает ритуалов для создания праздничного настроения. Те, что имелись раньше, уже надоели, поэтому придумывают новое. — Не думаю, что пилотки, георгиевские ленточки и гимнастерки означают огламуривание, — рассуждает Владимир Спиридонов. — У войны просто появляется много разных образов. Нет никакой единственной правды об этой войне, единственного правильного воспоминания. Значит, праздновать, отмечать и вспоминать это можно миллионом разных способов.

Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ , социолог Елена Омельченко говорит, что патриотическая мода в массовом проявлении означает «согласие с госполитикой и символическую демонстрацию лояльности». При этом нельзя сказать, насколько все эти георгиевские ленточки и гимнастерки соотносятся с внутренними убеждениями и ценностями. — Мы изучаем молодежные культуры, — продолжает она. — И часто бывает, что молодые люди такие переодевания используют для стеба.

Доктор искусствоведения, историк моды Раиса Кирсанова не понимает тех, кто любит «рядиться» в военную форму: — Я знала очень уважаемых людей, которые водили военные конвои из Америки в Россию во время войны. Страшная вещь, потому что за такими караванами охотились. В мирное время никто из этих адмиралов и генералов без особых обстоятельств, когда того требовала служба, не надевал форму. После войны фронтовики наоборот старались спрятать форму подальше. Кто видел смерть, кто страдал и много пережил — не хотели говорить о войне, хотели все забыть. Сталин первым подал пример, переодевшись в гражданское. Более того, после войны передовиков награждали отрезами ткани, новой обувью, которые были в то время для многих недоступны, чтобы страна как можно быстрее забыла военный стиль.

Раиса убеждена, что стиль милитари в мирной жизни уместно использовать дамам. Но если этим злоупотребляют молодые люди, девушкам следует подумать, «стоит ли с таким знакомиться». — Зря некоторые считают, что государство это поддерживает и морально поощряет, — продолжает Кирсанова. — В конце концов, у нас даже президент не ходит в военной форме, а ведь он имеет на то полное право — не только как главнокомандующий, но и как офицер, служивший в разведке. То есть форма у него быть должна, но он ее не надевает. Значит, в этом что-то есть. Он понимает, что в его руках истинная власть. Костюмированные подтверждения ему не нужны. Но другие граждане с помощью этого переодевания, очевидно, ощущают свою сопричастность силе нашей армии, нашего государства.