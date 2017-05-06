МИД РФ опубликовал меморандум о зонах деэскалации в Сирии

МИД России опубликовал меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

В нем перечислены зоны деэскалации, которые будут созданы в Сирии. Это провинция Идлиб, а также части соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо), определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, районы на юге Сирии (провинции Дараа и Кунейтра).

В тексте также говорится, что создание таких зон — временная мера на полгода, предусматривающая продление. Предполагается, что в зонах деэскалации не ведутся боевые действия, обеспечивается доступ гуманитарной помощи и оказание населению медицинской помощи, восстанавливается инфраструктура, создаются условия для безопасного передвижения людей.

«Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности», — говорится в тексте документа.

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подписан по итогам переговоров 3-4 мая в Астане. Документ подписали страны-гаранты — Россия, Турция и Иран.