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Названы главные цели вербовщиков ИГ в России
Эксперты рассказали о том, как действуют «хедхантеры» ИГ (запрещена в РФ). У террористов имеется список профессионалов, которых они пытаются вербовать в первую очередь, сообщает RT со ссылкой на представителя Общественной палаты Елену Сутормину.
Она курирует «горячую линию» по противодействию вербовщикам ИГ, которую запустила Общественная палата.
«У вербовщиков есть своеобразная карта специальностей — кто им требуется для работы. Они продвигают себя на 24 языках, и третий из них — русский. Им нужны лингвисты, а также специалисты IT-технологий, психологи и врачи», — рассказала Сутормина.
По ее словам, агитаторы исламистов заманивают молодежь, предлагая карьерный рост, высокие должности и зарплаты.
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