Названы главные цели вербовщиков ИГ в России

Она курирует «горячую линию» по противодействию вербовщикам ИГ, которую запустила Общественная палата.

«У вербовщиков есть своеобразная карта специальностей — кто им требуется для работы. Они продвигают себя на 24 языках, и третий из них — русский. Им нужны лингвисты, а также специалисты IT-технологий, психологи и врачи», — рассказала Сутормина.

По ее словам, агитаторы исламистов заманивают молодежь, предлагая карьерный рост, высокие должности и зарплаты.