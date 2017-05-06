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Названы главные цели вербовщиков ИГ в России

Названы главные цели вербовщиков ИГ в России
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Эксперты рассказали о том, как действуют «хедхантеры» ИГ (запрещена в РФ). У террористов имеется список профессионалов, которых они пытаются вербовать в первую очередь, сообщает RT со ссылкой на представителя Общественной палаты Елену Сутормину.
Она курирует «горячую линию» по противодействию вербовщикам ИГ, которую запустила Общественная палата.
«У вербовщиков есть своеобразная карта специальностей — кто им требуется для работы. Они продвигают себя на 24 языках, и третий из них — русский. Им нужны лингвисты, а также специалисты IT-технологий, психологи и врачи», — рассказала Сутормина.
По ее словам, агитаторы исламистов заманивают молодежь, предлагая карьерный рост, высокие должности и зарплаты.
На антитеррористическую горячую линию Общественной палаты поступило более 120 обращений. По факту каждого заявления о попытке вербовки проводится проверка. При этом общественники связываются с заявителями и спрашивают, согласны ли они, чтобы их запрос был передан в МВД или в ФСБ.
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Политика
МВД ФСБ Исламское государство Общественная палата России
Елена Сутормина
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