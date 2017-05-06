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В штабе Навального рассказали детали его поездки за границу
Алексей Навальный уедет за границу для лечения глаза после нападения с зеленкой.
Лечение займет около недели и будет проходить в клинике Испании или Швейцарии, сообщает РБК со ссылкой на соратников оппозиционера.
«Ему предстоит не очень сложная операция, думаю, он будет за границей не менее недели», — заявил глава федерального штаба Навального Леонид Волков.
При этом в команде политика не исключают, что Навальный может задержаться за границей на больший срок, поскольку «приоритет — его здоровье».
По словам Волкова, Навальный уже подал документы на «европейскую визу».
Оппозиционера облили зеленкой в Москве 27 апреля. Его доставили в больницу, впоследствии был диагностирован химический ожог роговицы средней степени. Навальный утверждает, что потерял 80% зрения на правом глазу, ему может понадобиться пересадка роговицы. При этом полиция, по его словам, отказывается возбуждать уголовное дело.
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