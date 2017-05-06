СМИ узнали об отказе агентству Sputnik в аккредитации при конгрессе США

По информации издания, в связи с решением чиновников пресс-галереи Конгресса, сотрудники Sputnik не смогут посетить и ряд слушаний в Палате представителей и Сенате. Politico отмечает, что в агентстве ситуацию пока не комментировали, но корреспондент Sputnik в Белом доме Эндрю Файнберг (Andrew Feinberg) написал на своей странице в Facebook, что столкнулся с «самой абсурдной ситуацией за десять лет работы в качестве журналиста в Вашингтоне».

Директор пресс-галереи Конгресса США Джастин Уилсон (Justin Wilson) объяснил отказ правилами, согласно которым аккредитацию не могут получить СМИ, получающие государственное финансирование. В то же время, по его словам, Sputnik вправе оспорить данное решение.

5 мая стало известно, что Sputnik подаст в суд в ответ на обвинения штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона . В заявлении Sputnik отмечается, что штаб Макрона обвинил агентство в распространении информации о наличии у кандидата офшорного счета на Багамах. Представители Эммануэля Макрона заявляли, что Sputnik публикует фальшивые новости.